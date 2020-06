Bolsonaro indica ao Senado nomes para embaixadas no Timor, Senegal e Dinamarca

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira (26) ao Senado a indicação de alguns nomes para embaixadas do Brasil no exterior. Em mensagens publicadas no Diário Oficial da União, o presidente indica o nome de Maurício Medeiros de Assis para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Timor Leste; de Bruno Luiz dos Santos Cobuccio para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Senegal; e de Rodrigo de Azeredo Santos para o cargo de embaixador da Dinamarca e, cumulativamente, na Lituânia. Os nomes têm que ser aprovados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e, depois, pelo plenário do Casa, para serem confirmados no cargo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.