Bolsonaro faz exames de Covid-19 após sentir febre de 38ºC

Diante de alguns apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite desta segunda-feira (6), que foi ao hospital para realizar exames no pulmão.

Segundo a emissora CNN, Bolsonaro teve uma febre de 38ºC e deve realizar o teste de covid-19 nas próximas horas. O presidente ainda afirmou que tem tomado hidroxicloroquina.

“Vou fazer exame do Covid agora pouco, mas está tudo bem”, disse Bolsonaro. As suas declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no YouTube.

Conforme informou a CNN, os compromissos presidenciais previstos para esta semana estão cancelados.

Desde o início da crise mundial do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores de estado no país.

Nos protestos de 15 de março, por exemplo, Bolsonaro desrespeitou recomendações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores. “Se eu resolvi apertar a mão do povo, desculpe aqui, eu não convoquei o povo para ir às ruas, isso é um direito meu. Afinal de contas, eu vim do povo. Eu venho do povo brasileiro.” Depois, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, falou em “gripezinha ou resfriadinho”.