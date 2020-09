Bolsonaro faz almoço de confraternização com ministros

PUBLICIDADE

De folga no feriado da Independência, o presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram de uma confraternização neste 7 de Setembro. O anfitrião do almoço foi o secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, um dos mais próximos auxiliares do presidente e considerado uma figura conciliadora no governo.

O convite ocorreu justamente no momento em que o primeiro escalão diverge sobre gastos públicos na retomada econômica pós-pandemia, e divergências entre ministros se acentuam nos bastidores. Entre os participantes, estavam o ministro da Economia, Paulo Guedes, que enfrenta desgaste no governo.

Os convidados começaram a chegar após o meio-dia, depois de participarem pela manhã da cerimônia de 7 de Setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o tradicional desfile na Esplanada dos Ministério foi substituído por uma versão enxuta em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro chegou no condomínio de casas no Jardim Botânico às 12h20. O presidente deixou o local por volta das 16 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estiveram no local os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do secretário especial de Cultura, Mário Frias.

Estadão Conteúdo