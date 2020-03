Bolsonaro fará novo pronunciamento nesta terça (24)

PUBLICIDADE 

Mais um pronunciamento em cadeira nacional de rádio e TV sobre o novo coronavírus será feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24). Este é o terceiro em menos de 20 dias. A gravação foi feita no fim da tarde, após reunião com governadores. A filmagem será reproduzida às 20h30 e tem previsão de duração de quatro minutos.

Após passar dias criticando a postura de governadores em relação à pandemia, o presidente marcou diversas reuniões com os chefes de Executivo. Na segunda-feira, conversou com governadores das regiões Nordeste e Norte. Nesta terça, foi a vez dos governantes do Centro-Oeste e do Sul. Na quarta, vai conversar com os governadores do Sudeste.

Bolsonaro disse, após as primeiras reuniões, que o clima com os governadores é de “cooperação e entendimento”.