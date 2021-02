Bolsonaro: estudamos prorrogar auxílio emergencial por 3 ou 4 meses

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro repetiu na noite desta quinta-feira, 11, que o governo estuda uma nova rodada do auxílio emergencial por três ou quatro meses. O chefe do Executivo ressaltou que o retorno do benefício é algo que tem “pressa” e, por isso, precisaria ocorrer já em março. Ele disse, contudo, que ainda não há definição oficial sobre o valor do auxílio.

“Juntamente com o presidente da Câmara (Arthur Lira), o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco) e a equipe econômica, a gente estuda prorrogar o auxílio emergencial. Por quantos meses? Três, quatro meses, não está definido ainda. Qual valor? Também não está definido”, disse durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Agora, é uma coisa que tem pressa. Tem que ser a partir de março. Precisamos? Precisamos. E vamos fazer o possível para atender a população. O ideal é voltar a normalidade do emprego”, afirmou. Bolsonaro voltou a pedir que autoridades estaduais e municipais evitem as políticas de fechamento.

Mais cedo, em evento em Alcântara (MA), o presidente já havia mencionado que novas parcelas do auxílio são consideradas já para março. A ideia da equipe econômica é conceder o auxílio para um número menor de pessoas a um valor de R$ 200.

Conforme o Estadão mostrou, o ministro Paulo Guedes, da Economia, considera mais três parcelas de R$ 200, desde que sejam aprovadas medidas de ajuste fiscal, como cortes de gastos com servidores, e uma base jurídica, como uma cláusula de calamidade ou uma nova versão da PEC do orçamento de guerra para permitir ao governo ampliar os gastos fora de amarras fiscais.

Estadão Conteúdo