Bolsonaro estaria tentando controlar a PF para se blindar

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro estaria tentando formas de se blindar contra um possível impeachment. Uma dessas medidas seria controlar a Polícia Federal.

Os militares governistas “avisaram Jair Bolsonaro de que a saída repentina de Sergio Moro poderia fragilizar o presidente diante de um cenário de pressões sociais e políticas, dando força ao movimento pró-impeachment”. É o que aponta o jornal O Globo.

Na quinta-feira (23), após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu demissão. Valeixo é homem de confiança de Moro.

Moro fará um pronunciamento oficial nesta sexta-feira (24). O evento está marcado para às 11h, diretamente da sede do Ministério.

Antes, o ministro se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O tema do pronunciamento não foi revelado, mas deve tratar sobre o pedido de demissão de Moro.