Bolsonaro espera que somente trecho do vídeo ligado ao inquérito seja usado

O presidente Jair Bolsonaro se mostrou preocupado com a divulgação de todo o conteúdo do vídeo da reunião ministerial, ocorrida no Palácio do Planalto em 22 de abril. Nesta segunda-feira (11), Bolsonaro disse que espera que apenas o trecho ligado ao inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal seja extraído.

“Aquilo que foi tratado, caso fosse numa conferência, em um evento, não seria tratado daquela forma, né, bruta, e sim de uma forma mais polida. Agora, é justo expor o que nós falamos sobre política externa, assunto de segurança nacional, tornar público isso aí? Aí não dá”, declarou.

Conforme depoimento do ex-ministro Sergio Moro à PF na semana passada, o vídeo feito durante a reunião comprovaria que Bolsonaro o teria pressionado por mudanças na instituição.

A gravação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido do relator do caso, ministro Celso de Mello. Ao receber o material, o decano da Corte autorizou que outros envolvidos na investigação tivessem acesso, como a Procuradoria-Geral da República e a própria delegada responsável pelo inquérito na Polícia Federal.

Questionado se teme por algo que disse durante a reunião, Bolsonaro respondeu: “Temer o quê? Eu nunca ofendi ninguém. Nunca agredi ninguém. Eu nunca ameacei ninguém. Pronto. Suficiente. Tá na fita”.

