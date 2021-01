Bolsonaro encontra ministro japonês e recebe convite para abertura da Olimpíada

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Em suas redes sociais, Bolsonaro disse ter sido convidado para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no dia 23 de julho deste ano, e se referiu ao Japão como o “parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais”.

Em seu primeiro ano de governo, o presidente esteve no Japão para uma visita oficial. A presença na abertura dos Jogos Olímpicos em julho seria a sua segunda visita ao país asiático. O evento esportivo foi adiado no ano passado por conta da pandemia da covid-19.

Nesta sexta-feira, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio divulgou comunicado oficial esclarecendo que o evento está mantido para o período entre 23 de julho e 8 de agosto, mesmo com o estado de emergência declarado na capital por conta do aumento de casos do novo coronavírus.

No comunicado, os organizadores ressaltam que a declaração de emergência “oferece uma oportunidade para controlar a situação da covid-19 e conseguir que Tóquio-2020 planeje Jogos seguros para este verão. Em consequência, daremos continuidade aos preparativos necessários”. A situação de emergência começou a valer nesta sexta-feira e deve durar um mês em Tóquio e mais três cidades vizinhas.