Bolsonaro embarca para Santa Catarina, onde passará o feriado de carnaval

O presidente Jair Bolsonaro embarcou para Santa Catarina, onde deve passar o feriado de carnaval. O Palácio do Planalto confirmou a ida, mas não informou detalhes sobre a agenda. O chefe do Executivo deve ficar em São Francisco do Sul para atividades de lazer, pesca e reuniões políticas.

Bolsonaro tem feito viagens periódicas a Santa Catarina, onde recebeu 76% dos votos no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Foram três agendas desde dezembro, puxadas pelo senador Jorginho Mello (PL-SC), vice-líder do governo no Congresso, que deve ser candidato ao governo estadual em 2022. O secretário de Pesca, Jorge Seif Junior, também acompanha o presidente e se movimenta para uma campanha ao Senado no Estado.