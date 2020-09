Bolsonaro é recepcionado por deputado em aeroporto de Juazeiro do Norte

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Juazeiro do Norte na manhã desta quinta-feira (17). O chefe do Executivo foi recepcionado pelo deputado federal Pedro Bezerra (PTB-CE).

Na cidade cearense, Bolsonaro participa da inauguração da Usina Fotovoltaica Coremas III e também divulga o Programa de Eficiência Energética. O evento terá início a partir de 11h30.

Veja o vídeo da chegada de Bolsonaro: