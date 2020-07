Bolsonaro e Flávio falam em combate à corrupção: “Brasil está no caminho certo”

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na noite de domingo (26) para falar de ações de combate à corrupção. “Estamos no 18° mês sem corrupção em nosso governo”, afirmou.

Bolsonaro citou ainda que a Polícia Rodoviária Federal “com muito profissionalismo, mais que dobrou a apreensão de drogas”. “Formaremos ainda nesse ano mais 600 PRFs e 600 PFs”, declarou o presidente.

Finalizando a mensagem, Bolsonaro afirma que “apesar da pandemia [do novo coronavírus] e do lamentável número de mortos”, o Brasil “está no caminho certo”.

A mensagem foi compartilhada por Flávio Bolsonaro na manhã desta segunda-feira (27) na íntegra.

Flávio é acusado de praticar “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando ainda era deputado. O suposto chefe do esquema, o ex-assessor Fabrício Queiroz, foi preso no dia 18 de junho após passar cerca de um ano escondido em Atibaia-SP, em imóvel pertencente a Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.