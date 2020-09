Bolsonaro e Felipe Neto integram lista das 100 personalidades do ano de 2020

PUBLICIDADE

Todo ano, desde 2004, a revista Time elabora uma lista denominada Time 100, onde são colocadas pessoas que mudaram o mundo de alguma forma. Na edição deste ano, publicada nessa terça-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro aparece entre as personalidades listadas, assim como o youtuber Felipe Neto.

Foi descrito pela revista que a história do Brasil no ano de 2020 pode ser contada em números. Além disso, Bolsonaro foi citado como “um presidente cujo ceticismo teimoso sobre a pandemia e indiferença à devastação ambiental elevou todos esses números”.

O ano de 2020 também foi marcado pelas críticas de Felipe Neto ao mandatário da República. Com 40 milhões de inscritos em seu canal, o youtuber também foi lembrado como uma das 100 personalidades da lista.

Além de Bolsonaro, os dois presidentes petistas, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, também já estiveram na lista da revista norte-americana. Em 2010, Lula foi descrito como o líder “mais influente do mundo”.

Em 2017, foi a vez do então presidente Michel Temer fazer parte da lista. Ele foi citado como um dos cinco líderes mais impopulares do mundo. Sua popularidade foi descrita por não passar de um dígito.

Ao citar Bolsonaro, a revista relembrou alguns dos trágicos números que marcaram o período da pandemia. O artigo ressaltou os mais de 137 mil mortos por Covid-19, a pior recessão em 40 anos e os 29 mil focos de incêndio na Amazônia.

No que tange a popularidade, Bolsonaro mantém um índice de aceitação de 37%, “apesar de uma tempestade de denúncias de corrupção e de uma das maiores taxas de mortes por Covid-19 no mundo”, destaca o texto assinado pelo editor da seção internacional da Time, Dan Stewart.

“Para sua base, ele simplesmente não erra. Sobra para o resto do Brasil, e do mundo lidar com os custos”, conclui Stewart.

O presidente também havia sido incluído na lista dos 100 mais influentes em 2019.

Além de Bolsonaro, a categoria Líderes citou 20 outros nomes. O presidente dos EUA, Donald Trump, o dirigente da China Xi Jinping, e a prefeita de Paris recém-reeleita, Anne Hidalgo, também aparecem na lista.

Já o perfil de Felipe Neto aparece na categoria “Ícones” deste ano. A colocação veio acompanhada de um texto assinado pelo deputado federal David Miranda (Psol-RJ). Nele, o parlamentar elogia Neto pelo combate ao autoritarismo e pela denúncia dos erros de Bolsonaro.

“Quando Felipe Neto fala, milhões ouvem. E sua voz agora politizada ressoa de forma poderosa em um país onde a democracia está em perigo”, escreve Miranda.

Ao tomar conhecimento da indicação, o youtuber relatou que ficou surpreso por estar na tradicional lista.

“Eu não tenho a mínima dimensão do que tá acontecendo”, disse. “Parece que a qualquer momento eu vou acordar e estar no Engenho Novo ainda, no minúsculo quarto que dividia com meu irmão”.