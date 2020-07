Bolsonaro é bicado por ema após tentar dar comida ao animal no Palácio da Alvorada

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (13) o presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu um pouco de dentro das instalações do Palácio da Alvorada, onde está isolado já que foi infectado pelo coronavírus, para passear no Jardim do lar residencial.

Em sua caminhada, Bolsonaro tentou dar comida a uma ema que estava no gramado e acabou bicado por ela.