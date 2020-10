Bolsonaro diz ter conversado com príncipe saudita e fala em aprofundar parceria

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro informou via redes sociais nesta segunda-feira, 5, ter conversado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud. O chefe do Executivo citou que na conversa foi tratado sobre “dar seguimento” às iniciativas acordadas em outubro de 2019, quando Bolsonaro foi a Riad, capital da Arábia Saudita.

“Estamos aprofundando nossa cooperação em Defesa, comércio, investimentos e outros temas”, escreveu o presidente. Durante a viagem do ano passado, Bolsonaro chegou a dizer que tinha “certa afinidade” com o príncipe herdeiro. A visita de Bolsonaro teve o objetivo de fortalecer a cooperação econômica bilateral com o País, que é principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio.

O Ministério das Relações Exteriores também informou, na ocasião, que a visita contribuiria para a atração de investimentos sauditas em setores como infraestrutura, defesa, inovação, energia e agronegócio por meio do incentivo à participação em programas brasileiros de concessões e privatizações.

Em nota do Itamaraty divulgada na época, a pasta informou que o mandatário saudita, Rei Salman bin Abdulaziz, e Bolsonaro “mantiveram discussões construtivas e frutuosas sobre as relações bilaterais e sobre formas de desenvolvê-las ainda mais, aumentando e intensificando a cooperação entre os dois países amigos no nível político e nos campos da economia, da cultura e da defesa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a área da Defesa, foi relatado na nota que “ambos os lados ressaltaram o fortalecimento da cooperação em defesa entre os dois países amigos e acordaram em continuar a cooperação em matéria de treinamento”.

Estadão Conteúdo