Bolsonaro diz que novo protocolo de cloroquina será assinado amanhã

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, irá assinar amanhã (20) o novo protocolo da pasta a respeito do uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Segundo Bolsonaro, o protocolo irá recomendar o uso do medicamento a partir dos primeiros sintomas.

O presidente, em entrevista à Rede Nordeste de Rádio e ao Blog do Magno, afirmou que, por ora, não estuda nomear novo ministro da Saúde. “Por enquanto, deixa lá o general Pazuello. É um tremendo de um gestor”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou também que mantém laços de amizade com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. “Gosto dele (Teich), estou quase apaixonado por ele”, afirmou. Segundo o presidente, “ele (Teich) tem ligado para o Pazuello e dado dicas sem aparecer”.

Estadão Conteúdo