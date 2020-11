Bolsonaro diz que não tratou de assuntos relacionados aos EUA com Mourão

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista à CNN, que “nunca conversou sobre assuntos dos Estados Unidos” com o vice-presidente, Hamilton Mourão.

“O que ele (Hamilton Mourão) falou sobre os Estados Unidos é opinião dele. Eu nunca conversei com o Mourão sobre assuntos dos Estados Unidos, como não tenho falado sobre qualquer outro assunto com ele”, disse Bolsonaro.

A declaração do presidente veio após Mourão ter afirmado na segunda-feira (9) que Bolsonaro vai esperar o fim do imbróglio na eleição norte-americana para cumprimentar, em nome do Brasil, o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden. “Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. É óbvio que o presidente na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito“, disse Mourão, em conversa com jornalistas ao chegar no edifício da vice-presidência.