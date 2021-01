Bolsonaro diz que irá restabelecer ‘mais verdades’ sobre vacina durante ‘live’

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou pelo Twitter que durante a sua transmissão semanal prevista para as 19h desta quinta-feira (7) irá restabelecer “mais verdades” sobre a vacina contra a covid-19 no Brasil. Na publicação, Bolsonaro compartilha o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, feito em rede nacional na noite de quarta-feira (6).

Pressionado para fixar o início da imunização contra a covid-19, o ministro afirmou ontem que há seringas, agulhas e vacinas suficientes para começar a campanha ainda neste mês.

Nesta quinta-feira é esperado também que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), – e desafeto do presidente – anuncie dados sobre a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Há a expectativa também de que o Butantan dê entrada ao pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso do imunizante.

Estadão Conteúdo