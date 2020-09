Bolsonaro diz que fez ‘aproximação’ ao citar auxílio emergencial de mil dólares

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira, 24, que aproximou o valor do auxílio emergencial em seu discurso à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira. Em live nas redes sociais, o chefe do Executivo explicou que o cálculo foi feito com base no volume pago e a quantidade de brasileiros que receberam o auxílio, somadas as parcelas.

“Eu disse no meu discurso da ONU que o total do auxílio emergencial era próximo de US$ 1000, na verdade, dá US$ 960, mas foi o suficiente para baterem em mim”, comentou. “Dos 65 milhões que receberam de R$ 600 tínhamos ali 12 milhões de senhoras com filhos, essas receberam o dobro, o que eleva a média”, justificou.

O presidente repetiu ainda que o novo valor de R$ 300, apesar de pouco para o cidadão, era muito para o Brasil e o seu endividamento. “Quando nos endividamos temos que pagar com juros”, acrescentou. Bolsonaro destacou que o custo da pandemia deve ser próximo a R$ 1 trilhão.

Estadão Conteúdo