Bolsonaro diz a americanos que trabalha para aprovar “ambiciosa agenda de reformas”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (19) a investidores americanos que trabalha para aprovar a “ambiciosa agenda de reformas” do governo brasileiro. “O próximo passo será a aprovação da reforma administrativa”, afirmou.

Mais cedo, no Fórum Econômico Brasil & Países Árabes, Bolsonaro falou sobre reforma tributária. O presidente afirmou que a medida “promoverá a unificação de impostos e resultará em um sistema de arrecadação mais simples, justo e racional, atendendo uma antiga demanda da população brasileira e dos investidores internacionais”.

Bolsonaro também falou sobre a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). “É um firme propósito do Estado brasileiro, para o qual muito temos nos empenhado, tanto em nível técnico, quanto o político. Contamos com o fundamental apoio do governo dos Estados Unidos nesse processo”, disse o presidente.

O chefe do Executivo brasileiro citou ainda o “bom momento” entre Brasil e Estados Unidos e relembrou as visitas que fez ao país do presidente Donald Trump.