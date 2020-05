Bolsonaro divulga troca de mensagens de Zambelli e Moro e alfineta: ‘Game Over’

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro foi até as redes sociais para mostrar um trecho de uma das conversas de Carla Zambelli com o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro. Na postagem, Bolsonaro não perdeu a oportunidade de alfinetar seu novo desafeto, afirmando que a divulgação do conteúdo foi autorizada pela deputada, diferentemente de Moro, que nas palavras do presidente, ” divulgou para a TV Globo, outra conversa tida com Zambelli sem autorização da mesma”.

De acordo com a postagem, cerca de 20 minutos antes da coletiva onde o ex-ministro anunciou o pedido de demissão, ele afirma que não pediria demissão, caso o Presidente revogasse a exoneração do Delegado Maurício Valeixo do cargo de Diretor da Polícia Federal. ” GAME OVER, pelo próprio Zap de Moro”, postou Bolsonaro.

– Devidamente autorizado pela Deputada Carla Zambelli divulgo mensagem trocada entre ela e Sérgio Moro no dia 24/abril… Posted by Jair Messias Bolsonaro on Thursday, May 14, 2020

Apelo de Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) fez um apelo ao então ministro Sergio Moro no dia 23 de abril, um dia antes do ex-juiz anunciar sua demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a deputada, o presidente Jair “Bolsonaro vai cair se o senhor [Moro] sair”. Ela ainda falou em nome do presidente em conversas com Moro.

As declarações estão em troca de mensagens entre Moro e Zambelli que foram divulgadas pela GloboNews. As mensagens estão no inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.

Moro anunciou sua demissão em 24 de abril e afirmou que o presidente interferiu na instituição ao exonerar Mauricio Valeixo do cargo de diretor-geral da PF.

Na quarta (13), Zambelli afirmou à Polícia Federal que não conversou com Bolsonaro sobre negociar a permanência de Moro no governo federal em troca de uma vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Disse também que não falou sobre o assunto “com pessoas em nome do presidente Jair Bolsonaro”.