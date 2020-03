Bolsonaro deixa Alvorada sem falar com a imprensa e passa ao lado de manifestação

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada sem falar com a imprensa neste domingo, 15. Havia cerca de 35 apoiadores em frente à residência oficial. A agenda do presidente para hoje não foi divulgada. Entretanto, há manifestações pró-governo marcadas para este domingo, algumas das quais Bolsonaro retuitou em seu perfil social no Twitter.

O veículo com o presidente saiu percorrendo a Esplanada dos Ministérios, passando ao lado da manifestação, porém sem parar, em marcha lenta. “Atenção! Capitão Bolsonaro, parabéns pelo seu excelente trabalho pela nossa nação”, disse um dos participantes do carro de som em meio aos manifestantes.

O presidente compartilhou em sua conta oficial três vídeos até o momento sobre o tema, o primeiro de motoqueiros em Pará, outro não identificado com motoristas de jet ski e um terceiro, mais recente em Brasília (DF).

Estadão Conteúdo