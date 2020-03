Bolsonaro deixa Alvorada rumo a posse do novo presidente do Uruguai

PUBLICIDADE 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou na manhã deste domingo, 1, o Palácio da Alvorada, em direção à Base Aérea de Brasília. Ele embarca às 9 horas para Montevidéu, no Uruguai, onde participa da posse do novo presidente, Luís Lacalle Pou.



Bolsonaro deixou o Alvorada sem falar com a imprensa. A previsão é de que ele retorne a Brasília ainda na noite deste domingo.

A cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, será neste domingo (1º), em Montevidéu. Autoridades internacionais, como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o rei da Espanha, Felipe VI, participarão.

O político de centro-direita (Partido Nacional) venceu as eleições presidenciais do ano passado, em segundo turno, em uma disputa acirrada contra Daniel Martínez, candidato da coalizão de esquerda, Frente Ampla.

No primeiro turno, no dia 27 de outubro, Lacalle Pou obteve 29% dos votos contra 39% de Daniel Martínez.

Quem é

Lacalle Pou, 46 anos, se dedica à vida política desde os 24 anos e já exerceu os cargos de deputado e senador.

De uma família de políticos, ele é filho da ex-senadora Julia Pou e de Luis Alberto Lacalle, ex-presidente do país, que governou de 1990 a 1995. É bisneto de Luis Alberto de Herrera, um dos políticos mais influentes da história do Partido Nacional.

