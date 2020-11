Bolsonaro deixa Alvorada e vai à comemoração de aniversário de ministro

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada neste sábado, 28, para ir à comemoração de aniversário do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. A confraternização ocorre em um condomínio no Jardim Botânico, bairro próximo do centro de Brasília.

Marinho completou 57 anos na última quinta-feira, 26. Na ocasião, ele foi parabenizado pelo presidente e demais autoridades durante evento no Palácio do Planalto.

Antes de sair da residência oficial, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com apoiadores durante cerca de dez minutos. Depois, saiu sem falar com a imprensa.

O presidente chegou ao local por volta de 12h30. O líder do Centrão na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou pouco depois ao local e confirmou a jornalistas o motivo da confraternização.

Na agenda pública do chefe do Executivo não constam compromissos oficiais para este fim de semana.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), o almoço neste sábado se trata de uma agenda privada.

No domingo, Bolsonaro deve viajar para o Rio de Janeiro para votar no segundo turno das eleições municipais. Os horários não foram divulgados pela Secom.

