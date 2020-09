Bolsonaro critica medidas de isolamento e diz que ‘fique em casa’ é para os fracos

PUBLICIDADE

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou as medidas de isolamento impostas pelos governadores no início da pandemia. Durante uma cerimônia em Sorriso (MT), nesta sexta-feira (18), Bolsonaro disse que as recomendações de isolamento eram “para os fracos”.

A cerimônia que o presidente participou serviu para a entrega de títulos de propriedades rurais. Bolsonaro disse aos ruralistas que eles “não entraram naquela conversinha mole do ‘fique em casa”, a economia a gente vê depois”.

“O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-la. Nada de se acovardar daquilo que nós não podemos fugir. Este estado agiu dessa maneira. O agronegócio evitou que esse país entrasse num colapso”, disse o presidente aos ruralistas.

Queimadas no Pantanal

Na tentativa de pouso no Mato Grosso, nesta sexta-feira (18), o piloto que levou Bolsonaro ao evento teve que arremeter devido a fumaça causada pelas queimadas da região. O aeroporto confirmou a informação.

Sobre o assunto, Bolsonaro não deixou barato sobre as críticas que o país sofre no cenário internacional. “Nós estamos vendo alguns focos de incêndio em todo o Brasil. Isso acontece ao longo de anos, e temos sofrido uma crítica muito grande, porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. Países outros que nos criticam não têm problemas de queimadas, porque já queimaram tudo em seu país”, afirmou o presidente.