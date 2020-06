Bolsonaro critica brasileiros que “seguem as orientações da OMS de forma cega”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, nesta terça-feira (9), os brasileiros que “seguem as orientações da OMS de forma cega”. A declaração foi dada durante reunião ministerial realizada no Palácio da Alvorada e transmitida ao vivo.

Para basear a fala, Bolsonaro relembrou uma declaração da chefe do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria van Kerkhove. Maria afirmou que a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença parece ser “rara”.

“Essa informação de transmissão quase zero por pessoas assintomáticas vai acelerar a reabertura total do comércio, queremos a normalidade que tínhamos no começo do ano”, defendeu Bolsonaro.

No entanto, a própria chefe do programa de emergências frisou que há diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos, que são as pessoas que vão desenvolver algum sintoma da doença. Também não há estudos que embasem a afirmação de que um paciente assintomático não transmite o coronavírus.

Bolsonaro também entender que a imprensa tentará omitir as informações sobre a baixa transmissão do vírus por pessoas assintomáticas. Quem também criticou a mídia foi o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Volta às aulas

A partir da declaração da membro da OMS, Bolsonaro defendeu a reabertura das escolas de todo o país. No Distrito Federal, as aulas retornam no próximo dia 29, mas de forma presencial.