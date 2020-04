Bolsonaro contra-ataca e critica Moraes e Doria

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro proferiu ataques ao governador de São Paulo, João Doria, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bolsonaro classificou Doria como o “governador gravatinha” e o acusou de fazer “politicalha em cima de mortos”.

“É o governador ‘gravatinha’ de São Paulo fazendo politicalha em cima de mortos. Zombando de familiares que tiveram seus entes queridos mortos por vírus ou outra causa. É uso político do senhor governador de São Paulo, João Doria, com essas pessoas”, disse, antes de embarcar para Porto Alegre.

Sobre Alexandre de Moraes, Bolsonaro criticou a decisão do ministro de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. O presidente confessou que ainda não aceitou a medida e acusou Moraes de entrar no STF por indicação do ex-presidente Michel Temer.

“A AGU (Advocacia Geral da União) vai recorrer. Espero que seja tão rápida quanto a liminar. No mínimo, espero do senhor Alexandre de Moraes rapidez pra gente tomar providências. Não cabe impessoalidade. Como ele foi para o Supremo? Amizade com o Temer”, acusou.

“Ontem quase tivemos uma crise institucional, quase, faltou pouco. Apelo a todos que respeitem a Constituição. Não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes.”

Na decisão, Moraes se baseou nas declarações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro, que disse que Bolsonaro quer interferir politicamente na PF. Na semana passada, o presidente exonerou Maurício Valeixo a contragosto de Moro. Ramagem, escolhido para substituir Valeixo, é amigo de longa data da família Bolsonaro