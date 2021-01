Bolsonaro confirma que distribuirá vacina vinda da Índia já no sábado (23)

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (22) que deve distribuir doses da vacina de Oxford vindas da Índia já no sábado (23). O carregamento está previsto para chegar hoje à noite.

“Se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começa a chegar no seu destino”, afirmou Bolsonaro. O destino a que ele se refere são os estados brasileiros e ao Distrito Federal.

As 2 milhões de doses são do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, fabricadas pelo Instituto Serum, da Índia. De acordo com o Ministério da Saúde, elas têm previsão de chegada às 17h40 desta sexta-feira, no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De lá seguirão em outra aeronave para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, após trâmites alfandegários.

Segundo a Fiocruz, o imunizante será transportado até Bio-Manguinhos em caixas, acondicionadas em contêineres com controle de temperatura, que permanecerá entre 2 e 8ºC. As vacinas também passarão por um processo de rotulagem e etiquetagem com informações em português, o que está previsto para ocorrer durante a madrugada desta sexta-feira e na manhã de sábado. “Será realizado por equipes treinadas em boas práticas de produção”, informou a fundação. A distribuição das doses será de responsabilidade do Ministério da Saúde.

Em seguida, o carregamento passará por um processo de checagem de qualidade e segurança da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, por fim, será fracionado e enviado às unidades federativas.

A remessa era esperada pelo governo para a última sexta-feira, 15, mas atrasou. Um avião chegou a ser enviado para buscar o material, mas parou em Recife antes de cruzar o Atlântico, diante da falta de confirmação. O Brasil também espera o envio de insumos da China para produzir a vacina no País, cuja produção está atrasada. Com agências