Bolsonaro confirma importação de vacina de Oxford para o Brasil

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (21) para confirmar a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 ao Brasil. O secretário de Relações Exteriores, Harsh Vardhan Shringla, confirmou a liberação.

– NOVA DÉLHI, 21 Jan/Reuters/por Sanjeev Miglani – O governo da Índia liberou as exportações de vacinas contra a Covid-19, e as primeiras remessas serão enviadas nessa sexta-feira para o Brasil e Marrocos, disse o secretário de Relações Exteriores da Índia. pic.twitter.com/LEoVphbwuj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2021

A remessa deve sair da Índia na sexta-feira (22). “Respondemos positivamente aos pedidos de países de todo o mundo de fornecimento de vacinas manufaturadas na Índia”, afirmou o secretário.

“O fornecimento das quantidades comercialmente contratadas também começará a partir de amanhã (sexta), começando por Brasil e Marrocos, seguidos de África do Sul e Arábia Saudita.”

A informação é da agência Reuters. As vacinas são da farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Na Índia, as doses estão sendo fabricadas no Serum Institute, o maior produtor de vacinas de todo o mundo.