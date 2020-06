Bolsonaro concede mais um cargo ao Centrão

PUBLICIDADE 

O governo do presidente Jair Bolsonaro voltou a nomear hoje um nome vinculado a partidos do centrão para um cargo de terceiro escalão na administração federal ao entregar para uma pessoa ligada ao PL a superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Pernambuco.

O assessor parlamentar do PL na Assembleia Legislativa do estado em 2019, Thiago Angelus Conceição Brandão, ganhou o cargo. Thiago foi residente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco em 2018. Sem relação com a área de reforma agrária no currículo, Thiago é formado em publicidade e propaganda.

Aliado de Fraga

Bolsonaro também nomeou para uma diretoria da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) um nome ligado ao ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), aliado próximo ao presidente.

Roberto Postiglione de Assis Ferreira Júnior será diretor de administração do Sudeco. Roberto já exerceu o cargo de planejamento e avaliação na Sudeco, no governo de Michel Temer. Na época, ele foi indicado também por Fraga em uma tentativa de atrair o deputado na votação que avaliava a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer. Se perdesse a votação, Temer seria afastado da Presidência.

