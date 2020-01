Bolsonaro classifica ‘Democracia em Vertigem como ‘ficção’ e ‘porcaria’

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro mostrou não gostar do documentário Democracia em Vertigem, indicado para o prêmio de melhor documentário no Oscar 2020. Na saída do Palácio da Alvorada nesta terça-feira (14), Bolsonaro chamou o trabalho de “ficção” e “porcaria”.

“Ah, não, pera. Ficção… para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme”, disse Bolsonaro. “Eu vou perder tempo com uma porcaria dessas?”, completou.

Um dia antes, o PSDB já havia ironizado a produção. No Twitter, o partido, chamou a obra de “melhor filme de ficção e fantasia.” A diretora Petra Costa, produtora do documentário, retrucou.

Pelo Facebook, Petra comemorou a indicação. Para a cineasta , a indicação mostra que reconheceram a “urgência” do tema.

Estamos absolutamente emocionados e extasiados por nossos colegas terem reconhecido a urgência deste filme, e honrados… Posted by Petra Costa on Monday, January 13, 2020