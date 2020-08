Bolsonaro chega ao RN e cumprimenta apoiadores sem máscara

PUBLICIDADE

Por volta de 9h10 desta sexta-feira (21) o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Mossoró para cumprir agenda no Rio Grande do Norte. Desde que foi eleito, esta é a primeira visita ao Rio Grande do Norte, apesar de já ser a terceira visita do presidente a estados do Nordeste no último mês.

Ele deverá cumprir agenda em Mossoró e Ipanguaçu. Sem usar máscara, o presidente se aproximou de apoiadores e os cumprimentou.

A agenda prevista é de que ele entregue 300 unidades habitacionais no residencial de Mossoró, que contou com investimento de R$ 18,3 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Em Ipanguaçu ele fará a entrega simbólica de 23 sistemas dessalinizadores do Programa Água Doce, além do anúncio de ampliação de crédito para a carcinicultura.

Além de Bolsonaro, os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; das Comunicações, Fábio Faria; e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina acompanham a agenda.

