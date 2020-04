Bolsonaro chega ao Alvorada e não comenta eventual demissão de Moro

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro evitou comentar a eventual demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao chegar nesta quinta-feira, 23, ao Palácio da Alvorada.

O ministro avisou a Jair Bolsonaro que deixará o governo caso o presidente imponha um novo nome para o comando da Polícia Federal, atualmente ocupado por Maurício Valeixo. O Estadão/Broadcast apurou que Moro não aceita que essa troca venha de “cima para baixo”, e defende o direito de fazer a escolha.

Valeixo já havia tratado de sua saída do cargo de diretor-geral da corporação com Moro, que tentava encontrar um nome de sua confiança para o posto. A conversa ocorreu no início do ano. O delegado, amigo do ministro, demonstrou exaustão, reportando-se a um 2019 tenso na direção da corporação.

Bolsonaro, no entanto, avisou que ele mesmo escolheria um substituto. É a segunda vez que o presidente ameaça trocar a cúpula do órgão.

Estadão Conteúdo