Bolsonaro chamou Doria de “bosta”, segundo revista

O conteúdo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril usado pelo ex-ministro Sergio Moro como prova de tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF) tem gerado polêmica. Dentre elas, ataques do presidente da República a Wilson Witzel e João Doria, governadores de Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, segundo a Veja.

De acordo com fontes da revista que assistiram ao vídeo, Bolsonaro chama Doria de “bosta” e diz que “pessoas do governo do Rio” são “estrume”. O presidente também afirma que não poderia “apanhar sozinho” de seus adversários e que faria mudanças no governo por causa disso.

O vídeo deve passar por transcrição pela perícia da Polícia Federal a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello. Após passar pela PF, o ministro vai decidir se irá divulgar ou não o conteúdo.

Ainda conforme a revista, Bolsonaro afirma durante a reunião que precisava “saber das coisas” que estavam ocorrendo na Polícia Federal do Rio e cita que investigações em andamento não poderiam “prejudicar a minha família” nem “meus amigos”.

O presidente ainda afirma que trocaria o superintendente do Rio, o diretor-geral da PF ou até mesmo o ministro da Justiça, para garantir ter acesso a informações e que pessoas próximas não seriam prejudicadas.

