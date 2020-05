Bolsonaro avalia indicar Aras ao STF

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estaria avaliando indicar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação é do jornal Folha de S. Paulo. Segundo a reportagem, “o presidente avaliou que Aras é um bom nome, mas disse que uma indicação dependerá de sua postura em relação ao governo até o ano que vem.”

O nome de Aras passa a surgir após Sergio Moro deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aliado a isso, o procurador-geral conta com a simpatia de Bolsonaro.

“A atuação do procurador-geral tem, no geral, agradado o presidente, que costuma se referir a Aras, de acordo com assessores presidenciais, como um aliado estratégico de sua gestão”, diz a Folha.