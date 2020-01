Bolsonaro ataca jornalistas: ‘Vocês são uma raça em extinção’

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro proferiu ataques à imprensa. Em resposta à reportagem do portal UOL que mostra que Bolsonaro repassou verbas do fundo eleitoral para o PP, partido ao qual era filiado, ele afirmou que a classe de jornalistas do país é “uma raça em extinção.”

“O UOL falou: ‘Bolsonaro falou para não votar em candidatos que usem o fundão, mas ele usou em 2014’. O fundão é de 2017. É de uma imbecilidade. Não vou dizer todo mundo aqui, para não ser processado pela ANJ [Associação Nacional de Jornais] e não sei o quê, mas é de uma imbecilidade. Não sabe nem mentir mais”, disse.

“Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente]. Vocês são uma raça em extinção.”

Não é a primeira vez que Bolsonaro profere ofensas a jornalistas. Entre inúmeros casos, no último dia 20 de dezembro, o presidente se dirigiu a um profissional na frente do Alvorada e disse, em tom pejorativo: “Você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual.” Na ocasião, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiaram o ato.