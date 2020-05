Bolsonaro ataca apoiadora após pergunta sobre eleição: “A senhora é jornalista?”

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro ignorou jornalistas e falou apenas com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. Desta vez, Bolsonaro atacou uma apoiadora, após ela perguntar sobre as eleições de 2018.

Bolsonaro já disse ter provas de que venceu a eleição de 2018 no primeiro turno, o que indicaria uma fraude, já que o presidente foi ao segundo turno com o candidato Fernando Haddad (PT). A apoiadora, então, perguntou sobre as supostas provas.

“A senhora é jornalista? Calma, calma”, disse Bolsonaro, interrompendo a apoiadora. Ela respondeu que não era jornalista, mas, sim, apenas uma “tia do zap”.

Supremo

Também nesta quinta (7), Bolsonaro falou sobre a decisão da Corte que determinou medidas de isolamento social em estados e municípios. O presidente, que é a favor da reabertura do comércio, respondeu a uma apoiante que chamou “palhaçada” o posicionamento de governadores.

“Eu não posso passar por cima do Supremo. Inclusive, (os governadores e prefeitos) estão sujeitos a medidas protetivas. Já está na casa de 10 milhões de desempregados formados no Brasil. O Brasil não está em crise ainda por causa dos R$ 600 ”, disse Bolsonaro, voltando a exaltar o auxílio emergencial do Governo Federal.

