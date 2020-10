Bolsonaro anuncia fechamento de sete embaixadas

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (23) o fechamento de sete embaixadas brasileiras espalhadas pelo mundo. São elas:

Freetown (Serra Leoa)

Monróvia (Libéria)

Saint George’s (Granada)

Roseau (Dominica)

Basseterre (São Cristóvão e Névis)

Kingstown (São Vicente e Granadinas)

Saint John (Antígua e Barbuda)

Bolsonaro limitou-se a dizer que o fechamento se dará “por questão de economia”, e não falou em rompimento com as nações. Os países também devem encerrar as atividades das suas respectivas embaixadas nas terras brasileiras.