Bolsonaro afirma que está se entendendo “cada vez mais” com o Legislativo

O presidente Jair Bolsonaro, durante evento no Palácio do Planalto, afirmou que seu relacionamento com o Poder Legislativo está melhorando e, com essa harmonia, poderá trazer “dias melhores”.

“Um governo, prezado Cajado [deputado presente na reunião], que cada vez mais se entende com o Legislativo. Um governo que cada vez mais provoca, cria, paz entre nós. Que com o nosso entendimento, nossa harmonia, nós conseguiremos dias melhores para todos”, disse.

Está acontecendo o preparo entre Câmara e Senado para eleger os parlamentares que cuidarão das casas por dois anos. Bolsonaro declarou apoio ao deputado Arthur Lira para a Câmara e ao senado Rodrigo Pacheco para o Senado.