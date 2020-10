Bolsonaro afasta da vice-liderança do governo senador que escondeu dinheiro nas nádegas

PUBLICIDADE

Após o senador Chico Rodrigues ser flagrado com dinheiro escondido nas nádegas durante uma operação da Polícia Federal (PF) e anunciar que pediria afastamento da vice-liderança do governo, o presidente Jair Bolsonaro resolveu tirá-lo da posição após a entrega do ofício.

A decisão de Bolsonaro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (15). O senador, em conversa com o também senador Fernando Bezerra, líder do governo, disse que enviaria o ofício com pedido de afastamento para evitar maiores constrangimentos.

Veja a decisão do presidente: