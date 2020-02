Bolsa Família: “Bolsonaro não está apenas abandonando o programa, pretende destruí-lo”, diz Dilma

Nesta segunda-feira (10), a ex-presidente Dilma Roussef condenou o ataque do atual presidente, Jair Bolsonaro, ao Bolsa Família. Segundo ela, Bolsonaro pretende “destruir” o programa. “

“O desprezo pelas necessidades dos mais pobres revela em toda a sua perversa dimensão a desumanidade da agenda neoliberal aplicada pelo seu governo. Destruir o Bolsa Família e um crime contra a Nação”, escreveu a ex-presidente em sua rede social.

Confira os tweets publicados em sua conta oficial:

O governo Bolsonaro está desmontando o Bolsa Família e submetendo milhões de brasileiros à fome e à miséria. Não o faz por incompetência, mas por método: matéria da Folha denuncia que TODOS os 200 municípios mais pobres do Brasil tiveram suspensão ou recuo no atendimento do BF +