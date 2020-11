Barroso: atraso na divulgação de resultado é ‘pequeno acidente de percurso’

PUBLICIDADE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse na noite deste domingo, 15, que o atraso na divulgação dos resultados das eleições municipais deste ano é um “pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima”

“Lamento, vai atrasar. Não há nenhum risco de que o resultado não mostrar efetivamente o que foi votado”, disse Barroso a jornalistas.

“Foi um pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima, salvo um atraso na divulgação final do resultado. Um atraso que, espero, seja apenas de algumas horas.”

Velocidade

Antes da coletiva de imprensa de Barroso, o TSE informou que os “dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto”.

“O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação. Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrado