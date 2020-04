Bancada do PT reage e pede saída de Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (21) o ex-presidente Lula e o ex-candidato a presidente Fernando Haddad, se reuniram com deputados e senadores petistas. Eles definiram, então, que a bancada do partido no Congresso Nacional vai reforçar as críticas e clamar por “fora Bolsonaro”.

Os líderes do partido no Congresso fizeram uma live logo após o fim da reunião para comentar a estratégia definida. Gleisi Hoffmann, deputada do partido, disse que o governo “não tem condições de coordenação política, não tem propostas para proteger o povo e a vida e não tem proposta para a economia quando a pandemia passar”.

“A bancada, diante da avaliação do quadro, está tirando como sugestão ao diretório nacional e à direção que a gente tem que elevar o tom e dizer que com esse governo não dá e, portanto, é fora. Bolsonaro”, complementou. Nenhum parlamentar, entretanto, citou a palavra “impeachment” e detalhou como defenderão a saída de Jair Bolsonaro do cargo.

Veja a live:

PT anuncia reação ao governo Bolsonaro https://t.co/XeNSIm7pWF — Lula (@LulaOficial) April 21, 2020