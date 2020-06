Baleia Rossi diz que nome de Ibaneis Rocha é cotado para presidência em 2022

PUBLICIDADE

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, disse à CNN que o nome do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é “potencial” para as eleições presidenciais de 2022.

Entretanto, mesmo com a fala do deputado, Ibaneis afirmou, na última semana, que havia desistido de se lançar à presidência, focando na reeleição ao cargo atual.

Durante reunião, que contou com a presença de Flávio Bolsonaro, senadores do partido de Ibaneis chegaram a sugerir uma possível aliança com Bolsonaro em 2022, por semelhanças nas pautas.