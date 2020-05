Auxílio emergencial será estendido para mães adolescentes e pais solteiros, diz Onyx

PUBLICIDADE 

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que é favorável à extensão do auxílio emergencial de R$ 600 a mães adolescentes e pais solteiros, isto é, que tomam conta dos filhos sozinhos.

“Em relação ao PL 873, 100% da nota técnica aqui do [Ministério da] Cidadania é concordando com [o pagamento] a mãe menor de idade e pai chefe de família monoparental”, disse o ministro.

Aprovado no Senado no último dia 22, o projeto de lei (PL) 873/2020 depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Onyx afirma que Bolsonaro aprovará, sim, o PL.

“Vai haver sanção. Esses dois aperfeiçoamentos garantidamente estarão sancionados pelo presidente, no que depende aqui da nossa decisão”, complementou o ministro.

O projeto precisa ser sancionado — ou vetado — até o próximo dia 14.