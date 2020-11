Auxílio Emergencial: governo lança minidocumentário sobre tema

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (18) o Governo Federal lançou um minidocumentário sobre o Auxílio Emergencial. A produção será publicada nas redes sociais do governo e ficará disponível no YouTube. Na tarde desta testa terça-feira (17), será divulgado o teaser da produção.

A equipe do Ministério da Cidadania, pasta responsável pela execução do programa, percorreu 11 cidades do interior dos estados da Paraíba e de Pernambuco e entrevistou dezenas de beneficiários do Auxílio Emergencial. A escolha da região se deu pelo fato de que o Nordeste foi a área do País onde, proporcionalmente, mais pessoas receberam os recursos. Cerca de 38% dos nordestinos foram contemplados com o auxílio.

O filme tem cerca de 25 minutos e mostra histórias de superação, fé e esperança, e como o Auxílio Emergencial foi fundamental para que as famílias tivessem condições mínimas de atravessar o período mais agudo da pandemia. O documentário revela, ainda, que o programa ajudou a manter a economia funcionando e deu oportunidade para que as pessoas buscassem novas formas de sustentar suas famílias.

“O auxílio foi uma grande rede de proteção determinada pelo presidente Jair Bolsonaro”, destaca o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. “O que esse filme mostra é, justamente, a importância do benefício nessa difícil travessia e que o auxílio foi um dos legados durante a pandemia, entre outras inúmeras ações e investimentos do Governo Federal no enfrentamento dessa crise”, acrescentou.

O Auxílio Emergencial é considerado o maior programa de assistência social do mundo, sendo pago a mais de 68 milhões de beneficiários e atingindo mais da metade de toda a população brasileira. Ao final do programa, recursos da ordem de R$ 330 bilhões terão sido investidos pelo Governo Federal.