Ator Mario Frias aceita convite de Bolsonaro e assume Secretaria de Cultura

Após ser sondado por Jair Bolsonaro, o ator Mário Frias aceitou o convite para ser o novo secretário especial da Cultura. Aos 48 anos, Mario Frias já tinha se manifestado a favor de Bolsonaro em outros momentos.

O convite foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, depois que Regina Duarte deixou o cargo, nesta quarta-feira (20), para comandar a Cinemateca de São Paulo.

O ator, que também é apresentador, sempre defendeu as ideias do presidente em suas redes sociais. No início de maio, durante uma entrevista à CNN Brasil, Frias já havia se colocado a disposição de Bolsonaro.

“Pro Jair, cara, o que ele precisar eu tô aqui. Eu torço demais pra Regina, eu sou fã dela, mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso. Respeito o Jair demais, vejo o Brasil com chance de finalmente ser respeitado”, disse o ator.

Conforme foi informado, na última terça-feira (19), mesmo dia em que o presidente fez a postagem, os dois conversaram num almoço no Palácio do Planalto. Um dia depois, quando a mídia já noticiou a saída de Regina Duarte, Mario Frias aceitou o convite. A nomeação deve sair nos próximos dias.

