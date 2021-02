Associação de Procuradores do DF emite nota de apoio à Bia Kicis

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A associação dos Procuradores do Distrito Federal (APDF) emitiu, nesta quinta-feira (11), uma nota de apoio e felicitações para a deputada federal Bia Kicis (PSL). A parlamentar foi indicada, na semana passada, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Confira a nota abaixo:

A Associação dos Procuradores do Distrito Federal, por decisão unânime de sua Diretoria, vem a público parabenizar e externar seu irrestrito apoio à Procuradora Aposentada e Deputada Federal BIA KICIS, indicada para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal – biênio 2021/2022, desejando-lhe o mesmo sucesso conquistado nos inúmeros cargos que com galhardia exerceu na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, entre eles o de Procuradora-Geral Adjunta, Procuradora-Corregedora e Assessora-Chefe da Assessoria Especial da PGDF, sempre agindo com esmero e demonstrando liderança entre seus pares, tratando todos de forma cordial e respeitosa.

A APDF está certa de que a indicada possui todos os atributos necessários para o exercício de tão elevado cargo e que seu virtuoso histórico de atuação como advogada pública, sua inteligência, idoneidade, liderança, cordialidade e incansável dedicação à coisa pública, lhe credenciam a contribuir de forma relevante com os trabalhos a serem realizados no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal no próximo biênio.