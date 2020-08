Assim como nos EUA, Eduardo Bolsonaro é a favor de bloqueio do TikTok no Brasil

PUBLICIDADE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se mostrou a favor do bloqueio do aplicativo TikTok no Brasil. O posicionamento se alinha à medida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que vai bloquear o app no país.

“Ontem [domingo], o presidente Trump anunciou que vai banir o TikTok do território norte-americano por questões de segurança nacional. Quer entender o motivo disso e o perigo que você corre ao usar o aplicativo? Segue a thread com vídeos do Bernardo Kuster”, disse Eduardo, no Twitter.

Bernardo Kuster é um youtuber bolsonarista investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por divulgar fake news no Twitter.

Nos EUA, as autoridades têm se preocupado com a possibilidade de o TikTok coletar dados pessoais de usuários e concedê-las ao governo da China. A empresa ByteDance, que detém os direitos do app, tem sede em Pequim.

