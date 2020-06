PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (2), o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) se manifestou após ter dados vazados na internet. Confessando que os dados são verdadeiros, Carlos diz já ter tomado medidas legais.

“A turma ‘pró-democracia’ vazou meus dados pessoais e de outros na internet. Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade”, afirmou o vereador. “Uma clara tentativa de intimidação diante do momento que o Brasil e o mundo vivem”, prosseguiu.

“Medidas legais estão em andamento, para que tais movimentos não passem impunes.”

A turma "pró-democracia" vazou meus dados pessoais e de outros na internet. Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade. Sob a desculpa de "combater o mal", justificam seus crimes e fazem justamente aquilo que nos acusam, mas nunca provam! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 2, 2020

Vazamento

Na noite de segunda (1), perfis no Twitter que dizem pertencer ao grupo hacker Anonymous Brasil divulgaram supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio.

Além da família Bolsonaro, integrantes do governo e aliados do presidente também foram alvo do grupo. Dois exemplos são a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Anonymous é um grupo que diz ter dados confidenciais de autoridades brasileiras. A organização voltou ao ar no domingo (31), após repercussão do caso George Floyd, americano negro morto asfixiado por um policial na semana passada.

