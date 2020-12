Após princípio de enfarte, Mário Frias passa bem e deve receber alta na segunda

Internado em um hospital de Brasília após princípio de enfarte, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, “passa bem” e deve receber alta na próxima segunda-feira, 14. Frias foi internado na tarde de sexta-feira e submetido a um procedimento de cateterismo (realizado para diagnosticar e tratar doenças cardíacas) no Hospital Santa Lúcia Norte, na Capital Federal.

Na manhã deste sábado, 12, o secretário passou por uma avaliação médica. Segundo a assessoria de comunicação do governo, ele “passa bem, apesar de ter tido desconfortos durante a noite”. A mulher do secretário, Juliana Frias, postou uma mensagem no Instagram, acompanhada de uma foto tirada ao lado do marido, e também afirmou que Frias está bem após o “susto”.

“Estamos com a cara amassada, sem dormir, com olheiras, mas aliviados pois o susto já passou. O coração do meu guerreiro é forte, saudável e já já ele estará pronto pra próxima”, diz Juliana.

A mensagem, que também foi compartilhada na rede social do próprio Frias, diz que o secretário continuará sendo monitorado nas próximas 48 horas. E finaliza: “obrigado mesmo a todas as mensagens de carinho, ficamos emocionados em ler cada uma delas. Tudo volta a fazer sentido. Deus é maravilhoso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ator, de 49 anos, assumiu a vaga deixada por Regina Duarte no dia 19 de junho. Nesta semana, Frias comemorou a escolha de Gilson Machado para assumir o Ministério do Turismo, ao qual a pasta da Cultura é vinculada. “Esse é fera. Gilson Machado, parabéns, irmão”, escreveu Frias na quarta-feira, 9, em suas redes sociais.